Ausblick: Don Quijote mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Don Quijote wird am 18.08.2025 die Bücher zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 31,69 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 27,84 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Don Quijote im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 556,18 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 527,70 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 5,40 Prozent gesteigert.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 14 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 160,52 JPY je Aktie, gegenüber 148,64 JPY je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 14 Analysten durchschnittlich bei 2.243,18 Milliarden JPY. Im Fiskaljahr zuvor waren 2.095,08 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net