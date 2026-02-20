DAX25.261 +0,9%Est506.131 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6500 +1,6%Nas22.886 +0,9%Bitcoin57.756 +0,1%Euro1,1758 -0,1%Öl71,76 -0,3%Gold5.099 +2,1%
Ausblick: Easterly Government Properties stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

22.02.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Easterly Government Properties Inc Registered Shs
20,40 EUR 0,20 EUR 0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Easterly Government Properties öffnet am 23.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,105 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 85,6 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 9,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 78,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,290 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,450 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 328,3 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 302,1 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Easterly Government Properties und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

