Ausblick: Enanta Pharmaceuticals öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Werte in diesem Artikel
Enanta Pharmaceuticals präsentiert am 11.08.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,900 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 13,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 18,0 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 15,5 Millionen USD aus.
Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -3,947 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -5,480 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 63,9 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 67,6 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.05.2019
|Enanta Pharmaceuticals Outperform
|Wolfe Research
|02.01.2018
|Enanta Pharmaceuticals Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.11.2017
|Enanta Pharmaceuticals Outperform
|RBC Capital Markets
|15.09.2017
|Enanta Pharmaceuticals Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.2015
|Enanta Pharmaceuticals Equal Weight
|Barclays Capital
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
