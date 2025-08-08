DAX24.163 -0,1%ESt505.348 +0,3%Top 10 Crypto16,25 +2,7%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin101.511 +1,5%Euro1,1635 ±-0,0%Öl66,32 -0,1%Gold3.398 ±0,0%
Ausblick: Fluence Energy veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

10.08.25 07:01 Uhr
Fluence Energy lässt sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Fluence Energy die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

13 Analysten schätzen im Schnitt, dass Fluence Energy im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,010 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,000 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal soll Fluence Energy im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 741,6 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 16 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 483,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 53,44 Prozent gesteigert.

Die Schätzungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,239 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,130 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 18 Analysten von durchschnittlich 2,70 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 2,70 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

