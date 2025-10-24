DAX24.208 +0,2%Est505.668 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,44 +1,6%Nas22.942 +0,9%Bitcoin96.025 +1,4%Euro1,1610 -0,1%Öl65,74 -0,3%Gold4.094 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 SAP 716460 D-Wave Quantum A3DSV9 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Plug Power A1JA81 TeamViewer A2YN90
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf eine Entspannung im Handelsstreit: DAX höher erwartet -- Asiens Börsen mit Gewinnen -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT schraubt Erwartungen hoch -- SuperMicro, Newmont, Ford im Fokus
Top News
Freundlicher Wochenausklang erwartet: DAX dürfte Freitagshandel im Plus beginnen Freundlicher Wochenausklang erwartet: DAX dürfte Freitagshandel im Plus beginnen
Trump und Xi vor Handelsgesprächen zuversichtlich - Kanada nimmt nach Gesprächsabbruch GM und Stellantis ins Visier Trump und Xi vor Handelsgesprächen zuversichtlich - Kanada nimmt nach Gesprächsabbruch GM und Stellantis ins Visier
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF - Jetzt informieren!

MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

24.10.25 07:51 Uhr

hat im dritten Quartal die Prognosen der Wall Street übertroffen, weil im Heimatmarkt USA mehr Pickups und SUVs verkauft wurden als erwartet. Der Nettogewinn sprang auf 2,4 (Vorjahr: 0,9) Milliarden Dollar. Ford-CEO Jim Farley dankte US-Präsident Donald Trump für die Ausweitung der Zollerleichterungen auf importierte Autoteile und sagte: "Wir sind nicht länger benachteiligt, weil wir jedes einzelne unserer Super Duties in den Vereinigten Staaten bauen". Der Konzernumsatz von mehr als 50 Milliarden Dollar markierte einen neuen Rekord und übertraf die von Analysten erwarteten 43 Milliarden deutlich. Das bereinigte Betriebsergebnis von 2,6 Milliarden Dollar lag ebenfalls deutlich über der Analystenschätzung von 2 Milliarden. Ein Feuer in der Aluminiumfabrik eines Zulieferers wird Ford im nächsten Quartal bis zu 2 Milliarden Dollar an Umsatz kosten, was den Autohersteller dazu veranlasste, seine Aussichten für das Gesamtjahr in Bezug auf Einnahmen und Cashflow zu senken.

Wer­bung

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 24, 2025 01:52 ET (05:52 GMT)