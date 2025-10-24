Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA I +++++

Wer­bung Wer­bung

Das Weiße Haus hat das schon länger avisierte Treffen von US-Präsident Donald Trump mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping bestätigt. Das bilaterale Treffen soll kommenden Donnerstag stattfinden, wie Pressesprecherin Karoline Leavitt mitteilte. Es werde Teil einer Reise Trumps in mehrere asiatische Länder sein. Derweil erklärte US-Präsident Trump die Handelsgespräche mit Kanada für beendet. Als Grund verwies er auf einen von der Regierung Ontarios gesponserten Fernsehspot, in dem sich der frühere US-Präsident Ronald Reagan negativ über Zölle äußert.

+++++ TAGESTHEMA II +++++

Intel hat im dritten Quartal einen Umsatz von 13,7 (Vorjahr: 13,4) Milliarden Dollar erzielt, während Analysten mit 13,2 Milliarden gerechnet hatten. Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag bei 23 Cents bei einer Konsenserwartung von 2 Cents. Insgesamt belief sich das Nettoergebnis 4,1 Milliarden Dollar. Für das laufende vierte Quartal prognostiziert Intel einen Umsatz von 12,8 bis 13,8 Milliarden Dollar, die Konsensschätzung liegt bei 13,4 Milliarden. Im Ausblick ist Altera nicht enthalten, nachdem Intel im dritten Quartal die Mehrheitsbeteiligung verkaufte.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

12:55 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 1Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

Wer­bung Wer­bung

- US

14:30 Verbraucherpreise September

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+3,1% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+2,9% gg Vj

Verbraucherpreise Kernrate

PROGNOSE: +0,3%gg Vm/+3,1% gg Vj

zuvor: +0,3%gg Vm/+3,1% gg Vj

15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Oktober

PROGNOSE: 53,0

zuvor: 54,2

Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober

Wer­bung Wer­bung

PROGNOSE: 51,8

zuvor: 52,0

16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Oktober

PROGNOSE: 54,9

1. Umfrage: 55,0

zuvor: 55,1

Neubauverkäufe September

PROGNOSE: -11,3% gg Vm

zuvor: +20,5% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

zuletzt +/- %

E-Mini-Future S&P-500 6.258,80 +0,3%

E-Mini-Future Nasdaq-100 22.906,90 +0,4%

S&P/ASX 200 (Sydney) 9.019,00 -0,2%

Nikkei-225 (Tokio) 49.287,31 +1,3%

Hang-Seng (Hongk.) 26.084,66 +0,4%

Schanghai-Comp. 3.941,69 +0,5%

Kospi (Seoul) 3.943,52 +2,5%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Fester - Die Hoffnung auf eine Entschärfung der Handelsbeziehungen der USA und Chinas sorgt für steigende Aktienkurse. Auslöser ist, dass das Weiße Haus für kommenden Donnerstag ein direktes Treffen der Präsidenten der USA und Chinas bestätigt hat. Die Märkte spekulieren darauf, dass es auch bei anderen bilateralen Zollabkommen zu Erleichterungen von den von den USA verfügten teils sehr hohen Importzöllen kommen könnte. Im südkoreanischen Seoul, wo schon länger Hoffnungen auf günstigere Handelsvereinbarungen mit den USA für Zuversicht und steigende Kurse sorgen, geht es besonders kräftig nach oben. Unter den Einzelwerten geht es in Seoul für die Chipaktie SK Hynix um 6 Prozent nach oben. Dazu tragen auch Medienberichte über technologische Durchbrüche bei Chips und KI bei. Samsung Electronics gewinnen 2,4 Prozent. Auch in Tokio legen Chipaktien zu, Advantest um 3,7 und Tokyo Electron um 2,5 Prozent. In Hongkong verteuern sich SMIC um 5,5 Prozent. In Sydney schnellt der Kurs von Pilbara Minerals um gut 8 Prozent nach oben. Das Rohstoffunternehmen hat einen Produktionsanstieg mitgeteilt und profitierte im ersten Quartal zudem von niedrigeren Kosten und höheren Lithiumpreisen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 46.734,61 +0,3% 144,20 +9,5%

S&P-500 6.738,44 +0,6% 39,04 +13,9%

NASDAQ Comp 22.941,80 +0,9% 201,40 +17,8%

NASDAQ 100 25.097,42 +0,9% 218,41 +18,4%

Donnerstag Mittwoch

Umsatz NYSE (Aktien) 1,09 Mrd 1,15 Mrd

Gewinner 1.765 1.153

Verlierer 990 1.609

unverändert 93 82

Freundlich - Für Zuversicht sorgte, dass das Weiße Haus das avisierte Treffen von US-Präsident Donald Trump mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping bestätigte. Klarer Tagesgewinner waren Ölaktien vor dem Hintergrund stark gestiegener Ölpreise. Der S&P-500-Branchenindex stieg um 4,7 Prozent. Die Bilanzsaison der Unternehmen machte die Kurse bei Einzelwerten. Tesla meldete für das dritte Quartal zwar einen Rekordumsatz, doch schrumpfte der Gewinn um 37 Prozent. Dennoch gewann die Tesla-Aktie 2,3 Prozent. Analysten sehen großes Potenzial in den neuen Energieprodukten von Tesla. Gewinnmitnahmen dürften der Grund für das Minus der IBM-Aktie von 0,9 Prozent gewesen sein. "Big Blue" hatte starke Zahlen vorgelegt und den Ausblick erhöht. Nach einer erhöhten Gewinnprognose gewannen American Airlines 5,6 Prozent. Honeywell International zogen um 6,9 Prozent an, nachdem das Industriekonglomerat mehr verdiente als geschätzt. Der Spielzeughersteller Hasbro schnitt besser ab als erwartet erhöhte die Jahresziele. Der Kurs gewann 3,7 Prozent. Moderna verbilligten sich um 2,2 Prozent nach einem Fehlschlag mit einem Impfstoff.

USA - ANLEIHEN

Die Renditen stiegen, wozu Marktbeobachter auch auf die stark gestiegenen Ölpreise verwiesen, die potenziell die Teuerung nach oben treiben. Die Zehnjahresrendite stieg um 5 Basispunkte auf 4,00 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Do, 10:02 % YTD

EUR/USD 1,1606 -0,1 1,1618 1,1599 +12,1%

EUR/JPY 177,52 0,1 177,28 176,86 +8,3%

EUR/GBP 0,8716 -0,0 0,8718 0,8687 +5,1%

GBP/USD 1,3317 -0,1 1,3326 1,3352 +6,7%

USD/JPY 152,96 0,2 152,60 152,47 -3,4%

USD/KRW 1.437,85 0,1 1.436,81 1.438,70 -3,0%

USD/CNY 7,0987 0,0 7,0964 7,0941 -1,5%

USD/CNH 7,1267 0,0 7,1252 7,1247 -2,8%

USD/HKD 7,7722 0,0 7,7716 7,7723 +0,0%

AUD/USD 0,6498 -0,2 0,6510 0,6507 +4,9%

NZD/USD 0,5745 -0,1 0,5752 0,5749 +2,5%

BTC/USD 111.292,70 1,6 109.580,50 109.402,90 +13,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Am Devisenmarkt tat sich wenig, der Dollar legte leicht zu. Für den Dollarindex ging es um 0,1 Prozent aufwärts.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 61,49 61,79 -0,5% -0,30 -15,8%

Brent/ICE 65,74 65,99 -0,4% -0,25 -14,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

In Reaktion auf US-Sanktionen gegen russische Ölunternehmen schossen die Ölpreise um mehr als 5 Prozent nach oben. US-Präsident Trump will damit im Ukraine-Krieg den Druck auf den russischen Präsidenten Putin erhöhen, der bisher keine Bereitschaft zum Einlenken zeigt.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.109,42 4.122,89 -0,3% -13,47 +56,3%

Silber 48,54 48,8955 -0,7% -0,36 +68,2%

Platin 1.400,72 1.402,58 -0,1% -1,86 +60,1%

Kupfer 5,10 5,11 -0,1% -0,01 +24,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis erholte sich etwas nach dem jüngsten kräftigen Rücksetzer vom Rekordhoch im Zuge von Gewinnmitnahmen. Er stieg um 0,5 Prozent auf 4.122 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR +++++

JAPAN - Inflation

Die Verbraucherpreisinflation in Japan hat im September angezogen. In der Kernrate lag die Teuerung wie erwartet bei 2,9 Prozent, nachdem sie im August noch 2,7 Prozent betragen hatte.

KANADA - Zollpolitik

Kanada will zollfreie Importquoten für die Autobauer General Motors und Stellantis erheblich reduzieren. Als Grund nannte das kanadische Finanzministerium die Entscheidung beider Unternehmen, ihre Produktion in Kanada zurückzufahren.

USA - Innenpolitik

Nach Gesprächen mit dem Bürgermeister und mehreren Wirtschaftsführern aus dem Silicon Valley hat US-Präsident Donald Trump seine Pläne, Bundesbeamte nach San Francisco zu schicken, auf Eis gelegt.

FORD

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 24, 2025 01:52 ET (05:52 GMT)