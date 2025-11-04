Ausblick: Galapagos NV (spons ADRs) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Werte in diesem Artikel
Galapagos NV (spons ADRs) stellt am 05.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,478 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,850 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Galapagos NV (spons ADRs) 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 76,1 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 15,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Galapagos NV (spons ADRs) 65,8 Millionen USD umsetzen können.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -4,784 USD, gegenüber 1,21 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 309,9 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 298,2 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.net
