Ausblick: Gitlab A gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Gitlab A lädt am 03.09.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.07.2025 endete.
26 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,164 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 105,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,080 USD erwirtschaftet wurden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 24 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 24,27 Prozent auf 226,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 182,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 26 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,754 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,040 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 25 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 940,8 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 759,3 Millionen USD im Vorjahr.
