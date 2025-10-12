DAX24.241 -1,5%Est505.531 -1,7%MSCI World4.240 -2,3%Top 10 Crypto15,32 -7,4%Nas22.204 -3,6%Bitcoin96.131 +0,7%Euro1,1602 ±0,0%Öl62,09 -4,8%Gold4.018 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Ottobock BCK222 Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Plug Power A1JA81 Alibaba A117ME RENK RENK73 Gerresheimer A0LD6E Novo Nordisk A3EU6F Diginex A40PU6 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zolldrohungen schicken DAX und US-Börsen rot ins Wochenende -- US-Verkehrsaufsicht untersucht Teslas-Autopilot -- QUALCOMM, Diginex, Ottobock, DroneShield, Plug Power, Rheinmetall im Fokus
Top News
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Sicherer Hafen oder heiße Spekulation: Wohin steuert der Goldpreis? Sicherer Hafen oder heiße Spekulation: Wohin steuert der Goldpreis?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Dein Bonus wartet – Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot und handle ohne Ordergebühr (zzgl. Spreads).

Ausblick: HCL Technologies stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

12.10.25 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
HCL Technologies
1.494,70 INR 8,30 INR 0,56%
Charts|News|Analysen

HCL Technologies wird am 13.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 27 Analysten von einem Gewinn von 15,66 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 15,62 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 35 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 315,74 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 9,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte HCL Technologies einen Umsatz von 288,62 Milliarden INR eingefahren.

Die Erwartungen von 46 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 64,02 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 64,16 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 47 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1.266,14 Milliarden INR, gegenüber 1.170,55 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf HCL Technologies

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HCL Technologies

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu HCL Technologies

DatumMeistgelesen
Wer­bung