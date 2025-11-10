DAX23.570 -0,7%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,87 +2,9%Nas23.005 -0,2%Bitcoin91.803 +1,2%Euro1,1564 +0,1%Öl64,20 +0,8%Gold4.070 +1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Take Two 914508 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Microsoft 870747 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende in den USA voraus? DAX vor Erholungsversuch -- Börsen in Fernost mit Gewinnen -- Pfizer gewinnt Adipositas-Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- UPS, BVB im Fokus
Top News
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Chip-Streit um Nexperia: China fordert Entgegenkommen der Niederlande - Ausfuhrbeschränkungen nach Europa gelockert Chip-Streit um Nexperia: China fordert Entgegenkommen der Niederlande - Ausfuhrbeschränkungen nach Europa gelockert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ausblick: Hesai Group Registered B zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

10.11.25 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Hesai Group Registered Shs-B- Regulation S
19,30 EUR 0,40 EUR 2,12%
Charts|News|Analysen

Hesai Group Registered B wird am 11.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,739 HKD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,590 HKD je Aktie erzielt worden.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 905,3 Millionen HKD – das wäre ein Zuwachs von 54,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 587,0 Millionen HKD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 18 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,38 HKD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,860 HKD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 19 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,53 Milliarden HKD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,25 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Hesai Group Registered B

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hesai Group Registered B

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Hesai Group Registered Shs-B- Regulation S

DatumMeistgelesen
Wer­bung