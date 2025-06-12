DAX24.037 +0,6%ESt505.367 +0,3%Top 10 Crypto15,25 +1,3%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.256 +1,2%Euro1,1696 -0,1%Öl68,42 +0,4%Gold3.495 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Alibaba A117ME Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Bayer BAY001 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Märkte uneins -- Tesla will eigene Umweltbilanz verbessern -- Disney, Biogen, Ford im Fokus
Top News
Börsenspiel Trader 2025 Börsenspiel Trader 2025
NVIDIA-Aktie im Fokus: Zwischen geopolitischen Risiken und KI-Milliardenmarkt - lohnt sich das Wagnis? NVIDIA-Aktie im Fokus: Zwischen geopolitischen Risiken und KI-Milliardenmarkt - lohnt sich das Wagnis?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ausblick: JJill gewährt Anlegern Blick in die Bücher

02.09.25 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
J.Jill Inc Registered Shs
14,10 EUR -12,90 EUR -47,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

JJill stellt am 03.09.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,747 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte JJill noch 0,540 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 4,52 Prozent auf 148,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 155,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,81 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,61 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 598,2 Millionen USD aus im Gegensatz zu 610,9 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: J.Jill und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf J.Jill

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf J.Jill

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu J.Jill Inc Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung