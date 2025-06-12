Ausblick: JJill gewährt Anlegern Blick in die Bücher

JJill stellt am 03.09.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,747 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte JJill noch 0,540 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 4,52 Prozent auf 148,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 155,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,81 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,61 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 598,2 Millionen USD aus im Gegensatz zu 610,9 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

