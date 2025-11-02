DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,89 +2,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin95.219 +0,4%Euro1,1543 ±0,0%Öl65,07 +0,5%Gold4.002 -0,9%
Ausblick: Karyopharm Therapeutics veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

02.11.25 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Karyopharm Therapeutics Inc Registered shs
4,96 EUR -0,09 EUR -1,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Karyopharm Therapeutics lässt sich am 03.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Karyopharm Therapeutics die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -3,466 USD. Dies würde einen Gewinn von 11,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Karyopharm Therapeutics -3,900 USD je Aktie vermeldete.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 8,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 38,8 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 42,1 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -11,439 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -13,950 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 150,2 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 145,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: Karyopharm Therapeutics und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

