DAX24.748 -0,1%Est505.998 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8800 -0,6%Nas23.255 -1,4%Bitcoin64.599 +0,9%Euro1,1827 +0,1%Öl67,12 -1,0%Gold5.085 +2,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 PayPal A14R7U Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Microsoft 870747 Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA Zalando ZAL111 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Novo Nordisk mit Umsatzrückgang erwartet -- Infineon schlägt Erwartungen -- DroneShield, SAP, Nintendo, PayPal, Gold, SuperMicro im Fokus
Top News
Online-Seminar: Female Finance - Dein Start an der Börse Online-Seminar: Female Finance - Dein Start an der Börse
Infineon-Aktie rutscht ins Minus: Infineon erhöht Investitionen wegen starker KI-Nachfrage - Erwartungen übertroffen Infineon-Aktie rutscht ins Minus: Infineon erhöht Investitionen wegen starker KI-Nachfrage - Erwartungen übertroffen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!

Britisches Oberhaus stimmt für Handyverbot an Schulen

04.02.26 09:14 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
290,45 EUR 2,90 EUR 1,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Meta Platforms (ex Facebook)
585,80 EUR 2,80 EUR 0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Politik diskutiert über ein gesetzlich vorgeschriebenes Smartphone-Verbot an englischen Schulen. Ein entsprechender Änderungsvorschlag für ein Gesetz wurde am späten Abend im Oberhaus mit 178 zu 140 Stimmen angenommen, wie die Nachrichtenagentur PA berichtete. Hintergrund ist ein Vorstoß der Opposition, der die jüngst verschärften Leitlinien der Regierung zur Handy-Nutzung nicht weit genug gehen.

Wer­bung

Untersuchungen hätten gezeigt, dass die große Mehrheit der Schulen bereits Regelungen eingeführt habe, die die Nutzung von Mobiltelefonen während des Schultages einschränken oder verbieten, sagte die Abgeordnete Jacqui Smith von der regierenden Labour-Partei. In den Leitlinien der Regierung heißt es: "Alle Schulen sollten standardmäßig handyfreie Umgebungen sein; alles andere sollte nur in Ausnahmefällen erlaubt sein."

Der Änderungsvorschlag wird nun im von Labour dominierten Unterhaus diskutiert. Das parlamentarische Verfahren des Hin- und Herschiebens von Gesetzen wird auch "Ping-Pong" genannt, zustimmen müssen beide Kammern. Zuletzt hatte das Oberhaus auch für ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren gestimmt./mj/DP/stk

In eigener Sache

Übrigens: Alphabet C (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet C (ex Google)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet C (ex Google)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)

DatumRatingAnalyst
29.01.2026Meta Platforms (ex Facebook) KaufenDZ BANK
29.01.2026Meta Platforms (ex Facebook) BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.01.2026Meta Platforms (ex Facebook) BuyJefferies & Company Inc.
29.01.2026Meta Platforms (ex Facebook) OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.01.2026Meta Platforms (ex Facebook) BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
29.01.2026Meta Platforms (ex Facebook) KaufenDZ BANK
29.01.2026Meta Platforms (ex Facebook) BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.01.2026Meta Platforms (ex Facebook) BuyJefferies & Company Inc.
29.01.2026Meta Platforms (ex Facebook) OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.01.2026Meta Platforms (ex Facebook) BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
02.02.2023Meta Platforms (ex Facebook) HaltenDZ BANK
27.10.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.07.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.06.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.05.2022Meta Platforms (ex Facebook) HoldHSBC
05.12.2019Facebook ReduceHSBC
31.01.2019Facebook SellPivotal Research Group
31.10.2018Facebook SellPivotal Research Group
12.10.2018Facebook SellPivotal Research Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Meta Platforms (ex Facebook) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen