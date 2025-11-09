DAX23.570 -0,7%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,87 +2,9%Nas23.005 -0,2%Bitcoin87.931 -0,6%Euro1,1570 ±0,0%Öl63,63 +0,1%Gold4.000 +0,6%
Ausblick: Liveperson zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Ausblick: Liveperson zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

09.11.25 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Liveperson Inc Registered shs
4,52 EUR -0,55 EUR -10,77%
Liveperson präsentiert am 10.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -2,300 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Liveperson noch -4,800 USD je Aktie verloren.

3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 57,1 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 23,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 74,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -6,700 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -22,650 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 235,9 Millionen USD aus im Gegensatz zu 312,5 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

