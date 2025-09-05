DAX23.597 -0,7%ESt505.318 -0,5%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin94.483 +0,4%Euro1,1723 ±0,0%Öl65,67 -1,8%Gold3.587 ±0,0%
Ausblick: Major Drilling Group International stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

07.09.25 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Major Drilling Group International Inc
6,15 EUR -0,10 EUR -1,60%
Charts|News|Analysen

Major Drilling Group International wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.09.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.07.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,200 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Major Drilling Group International 0,190 CAD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 21,31 Prozent auf 230,5 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Major Drilling Group International noch 190,0 Millionen CAD umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,720 CAD, gegenüber 0,320 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 876,0 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 727,6 Millionen CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

