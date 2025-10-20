Ausblick: Meta Financial Group präsentiert Quartalsergebnisse
Werte in diesem Artikel
Meta Financial Group wird am 21.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,38 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 10,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 171,8 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 189,9 Millionen USD aus.
Die Prognosen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 7,47 USD, gegenüber 6,62 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 829,8 Millionen USD im Vergleich zu 775,9 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.net
Alle: Alle Empfehlungen