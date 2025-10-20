DAX23.831 -1,8%Est505.607 -0,8%MSCI World4.304 +0,2%Top 10 Crypto14,86 -0,5%Nas22.680 +0,5%Bitcoin94.632 +1,6%Euro1,1674 +0,1%Öl61,08 -0,4%Gold4.262 +0,3%
Ausblick: Meta Financial Group präsentiert Quartalsergebnisse

20.10.25 07:01 Uhr
Meta Financial Group IncShs
59,00 EUR -5,00 EUR -7,81%
Meta Financial Group wird am 21.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,38 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 10,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 171,8 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 189,9 Millionen USD aus.

Die Prognosen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 7,47 USD, gegenüber 6,62 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 829,8 Millionen USD im Vergleich zu 775,9 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.net

DatumRatingAnalyst
23.08.2019Meta Financial Group BuyB. Riley FBR
26.04.2019Meta Financial Group BuyB. Riley FBR
27.07.2018Meta Financial Group NeutralB. Riley FBR
31.01.2018Meta Financial Group BuyB. Riley FBR, Inc.
10.01.2018Meta Financial Group BuyB. Riley FBR, Inc.
23.08.2019Meta Financial Group BuyB. Riley FBR
26.04.2019Meta Financial Group BuyB. Riley FBR
31.01.2018Meta Financial Group BuyB. Riley FBR, Inc.
10.01.2018Meta Financial Group BuyB. Riley FBR, Inc.
08.01.2018Meta Financial Group BuyLake Street
27.07.2018Meta Financial Group NeutralB. Riley FBR
28.07.2017Meta Financial Group Mkt PerformFBR & Co.
