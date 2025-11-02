DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,89 +2,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin95.219 +0,4%Euro1,1543 ±0,0%Öl65,07 +0,5%Gold4.002 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Amazon 906866 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BYD A0M4W9 Apple 865985 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Microsoft 870747 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen in der Gewinnzone -- DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix im Fokus
Top News
Ausblick: Ryanair informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse Ausblick: Ryanair informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Warren Buffetts Berkshire Hathaway-Aktie: Gewinn steigt im dritten Quartal Warren Buffetts Berkshire Hathaway-Aktie: Gewinn steigt im dritten Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF - Jetzt informieren!

Ausblick: Offerpad Solutions A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

02.11.25 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Offerpad Solutions Inc Registered Shs -A-
2,34 USD -0,02 USD -0,85%
Charts|News|Analysen

Offerpad Solutions A stellt am 03.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Offerpad Solutions A im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,283 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,490 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 173,0 Millionen USD – ein Minus von 16,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Offerpad Solutions A 208,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -1,438 USD je Aktie, gegenüber -2,270 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 671,8 Millionen USD. Im Vorjahr waren 918,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Offerpad Solutions A

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Offerpad Solutions A

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Offerpad Solutions Inc Registered Shs -A-

DatumMeistgelesen
Wer­bung