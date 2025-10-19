Erste Schätzungen: Offerpad Solutions A präsentiert Quartalsergebnisse

Offerpad Solutions A lädt voraussichtlich am 03.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,283 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Offerpad Solutions A noch ein Verlust pro Aktie von -0,490 USD in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 16,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 208,1 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 173,0 Millionen USD aus.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,438 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -2,270 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 671,8 Millionen USD, gegenüber 918,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net