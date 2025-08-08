DAX24.163 -0,1%ESt505.348 +0,3%Top 10 Crypto16,25 +2,7%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin101.511 +1,5%Euro1,1635 ±-0,0%Öl66,32 -0,1%Gold3.398 ±0,0%
Ausblick: Pennantpark Investment stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

10.08.25 07:01 Uhr
Pennantpark Investment gibt am 11.08.2025 die Zahlen für das am 30.06.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,183 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Pennantpark Investment noch 0,060 USD je Aktie eingenommen.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 0,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 30,1 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 30,1 Millionen USD aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,746 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,750 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 125,1 Millionen USD aus im Gegensatz zu 110,2 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

03.05.2019Pennantpark Investment NeutralCompass Point
23.11.2016Pennantpark Investment Mkt PerformFBR & Co.
02.05.2016Pennantpark Investment NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
30.09.2015Pennantpark Investment BuyD.A. Davidson & Co.
06.08.2015Pennantpark Investment BuyMLV Capital
DatumRatingAnalyst
30.09.2015Pennantpark Investment BuyD.A. Davidson & Co.
06.08.2015Pennantpark Investment BuyMLV Capital
08.05.2015Pennantpark Investment OutperformFBR Capital
06.02.2015Pennantpark Investment OutperformRobert W. Baird & Co. Incorporated
26.11.2014Pennantpark Investment BuyMLV Capital
DatumRatingAnalyst
03.05.2019Pennantpark Investment NeutralCompass Point
23.11.2016Pennantpark Investment Mkt PerformFBR & Co.
02.05.2016Pennantpark Investment NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
