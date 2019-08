Ausblick: Per Aarsleff A-S (B) gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Per Aarsleff A-S (B) präsentiert in der am 27.08.2019 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2019 endete.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 5,20 DKK. Dies würde einer Verringerung von 11,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Per Aarsleff A-S (B) 5,90 DKK je Aktie vermeldete.

Per Aarsleff A-S (B) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,34 Milliarden DKK abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,29 Milliarden DKK erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 19,21 DKK, während im vorherigen Jahr noch 16,70 DKK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 13,06 Milliarden DKK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 12,11 Milliarden DKK waren.

Redaktion finanzen.net