Lufthansa-Aktie fester: S&P vergibt besseres Rating an Lufthansa

S&P Global Ratings stufte die Langfrist-Ratings der Fluggesellschaft auf "BB" von "BB-" hoch. Zudem ist der Rating-Ausblick positiv, was laut S&P auf eine Wahrscheinlichkeit von mindestens einem Drittel hindeutet, dass die Kreditwürdigkeit der Lufthansa in den nächsten zwölf Monaten erneut angehoben wird. Die Ratingagentur geht den weiteren Angaben zufolge davon aus, dass das bereinigte EBITDA der Lufthansa die Prognosen von S&P in diesem Jahr deutlich übertreffen und dass sich die Erholung im Luftverkehr im kommenden Jahr - wenngleich in etwas geringerem Tempo - fortsetzen dürfte.

Die Lufthansa-Aktie gewinnt am Mittwoch via XETRA zeitweise 0,26 Prozent auf 7,61 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images, Jorg Hackemann / Shutterstock.com