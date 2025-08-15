DAX24.359 -0,1%ESt505.449 +0,3%Top 10 Crypto16,00 -4,7%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin100.997 +0,6%Euro1,1699 ±0,0%Öl66,13 -1,1%Gold3.337 ±0,0%
Ausblick: Riskified legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

17.08.25 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Riskified Ltd. Registered Shs -A-
4,30 EUR -0,04 EUR -0,92%
Charts|News|Analysen

Riskified wird am 18.08.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,061 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 22,00 Prozent verringert. Damals waren -0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 80,4 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 2,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 78,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,140 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,200 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 340,9 Millionen USD, gegenüber 327,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

