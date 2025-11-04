DAX24.132 +0,7%Est505.679 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,20 -4,7%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.750 -1,9%Euro1,1512 -0,1%Öl64,69 -0,2%Gold3.968 -0,8%
Ausblick: Sydbank A-S präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

04.11.25 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Sydbank A-S
73,60 EUR -0,25 EUR -0,34%
Charts|News|Analysen

Sydbank A-S wird sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 13,11 DKK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 14,30 DKK je Aktie erzielt worden.

5 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 1,71 Milliarden DKK – das würde einem Abschlag von 37,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,76 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 48,53 DKK je Aktie, gegenüber 50,90 DKK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 6,91 Milliarden DKK fest. Im Vorjahr waren noch 10,52 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

