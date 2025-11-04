Ausblick: Sydbank A-S präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Sydbank A-S wird sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 13,11 DKK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 14,30 DKK je Aktie erzielt worden.

5 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 1,71 Milliarden DKK – das würde einem Abschlag von 37,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,76 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 48,53 DKK je Aktie, gegenüber 50,90 DKK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 6,91 Milliarden DKK fest. Im Vorjahr waren noch 10,52 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net