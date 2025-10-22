DAX24.330 +0,3%Est505.687 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,50 -0,8%Nas22.954 -0,2%Bitcoin93.367 -0,3%Euro1,1614 +0,1%Öl62,30 +1,0%Gold4.142 +0,4%
Ausblick: Coca-Cola zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ausblick: American Airlines öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Ausblick: The Simply Good Foods präsentiert Quartalsergebnisse

22.10.25 07:01 Uhr
The Simply Good Foods präsentiert in der am 23.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.08.2025 endete.

Die Prognosen von 10 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,476 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei The Simply Good Foods noch ein Gewinn pro Aktie von 0,290 USD in den Büchern gestanden.

10 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 1,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 375,7 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 368,8 Millionen USD aus.

10 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,94 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 1,38 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 1,45 Milliarden USD, gegenüber 1,33 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.net

