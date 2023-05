Cathie Woods ARK Invest: Die Tesla-Aktie könnte auf 2.000 US-Dollar ansteigen

Aktien in diesem Artikel Tesla 154,06 EUR

• Gewinnrückgang bei Tesla von 24 Prozent• Robotaxi-Markt könnte einen Wert von 10 Billionen US-Dollar erreichen• Tesla-Marktkapitalisierung durch autonomes Fahren potenziell bei 8 Billionen US-Dollar

Insgesamt sechs Mal hat Tesla die Preise seit Jahresbeginn bereits gesenkt, um höhere Verkaufszahlen zu erreichen. Das hat sich ausgezahlt, denn Tesla verzeichnete im ersten Quartal dieses Jahres laut einem veröffentlichten Bericht von Cox Automotive einen Anteil von 62,4 Prozent an allen elektrischen Fahrzeugverkäufen. Im Gegensatz dazu sank der Gewinn im Vergleich zum Vorjahr um 24 Prozent, wie dem Quartalsbericht von Tesla zu entnehmen ist.

Preissenkungen werden Erwartungen der Anleger beeinflussen

Dieses bewusste Vorgehen von CEO Elon Musk hat für Auswirkungen an der Börse gesorgt. Die US-amerikanische Investmentbank Jefferies hat ihr Rating von "Buy" auf "Hold" herab gesetzt, da man sich unsicher sei, welche Auswirkungen die Preisgestaltung für Anleger haben werde.

Der Analyst Philippe Houchois erwarte eine Phase, in der die Erträge von Tesla nicht die Erwartungen der Anleger erfüllen werden. "Tesla ist in der Technik von der Software über die Batterien bis hin zur Fertigungsproduktivität eindeutig überdurchschnittlich gut, beim Aufbau von Kompetenzen in Marketing und Produktplanung besteht aber Aufholbedarf", so Houchois laut dem Aktionär.

Markt für Robotaxis mit hohem Potenzial

Die Marktkapitalisierung von Tesla beträgt derzeit 539,01 Milliarden US-Dollar. Die Aktie hat momentan einen Wert von 170,06 US-Dollar (Stand: 7. Mai 2023). Cathie Woods Investmentgesellschaft ARK Invest sieht in der Robotaxi-Technologie ein unglaubliches Potenzial für den Elektroautobauer. "Wir glauben, dass der Weltmarkt für Robotaxis in den nächsten zehn Jahren einen Wert von 9 bis 10 Billionen US-Dollar haben könnte", sagt Tasha Keeney von ARK Invest gegenüber Yahoo Finance Live.

Tesla erhalte so die Chance, seine Software zum autonomen Fahren weiter auszubauen und seine Fahrzeuge im weiteren Verlauf als Robotaxis zur Verfügung zu stellen. Damit könne das Unternehmen laufende Einnahmen generieren. Keeney prophezeit, dass die Tesla-Aktie damit bis 2027 einen Wert von 2.000 US-Dollar erreichen könnte, im Bullenszenario sei eine Marktkapitalisierung von 8 Billionen US-Dollar möglich. "Wie wir in unserem Bericht analysiert haben, wird es die höchste Rendite pro produzierter Batterie sein", äußert sie. Ihre Erwartung für die Verfügbarkeit von Tesla-Robotaxi-Software liege bei Mitte nächsten Jahres, der optimistischste Fall sei das vierte Quartal 2023. "Tesla kann es schaffen. Sie haben einen mehrjährigen Vorteil gegenüber der Konkurrenz", so Keeney.

