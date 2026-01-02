Bahn: Dauer der Einschränkungen noch völlig offen

BERLIN (dpa-AFX) - Fahrgäste müssen sich bis auf weiteres auf erhebliche Beeinträchtigungen im Fern- und Regionalverkehr der Bahn im Norden Deutschlands einstellen. "Wie lange die Einschränkungen in Norddeutschland andauern, kann ich im Moment noch nicht sagen", sagte ein Bahnsprecher am Vormittag in Berlin. Die Lage sei sehr dynamisch, eine seriöse Prognose nicht möglich. "Ich kann nur versprechen, dass wir alles dafür tun, die Strecken schnell und sicher freizubekommen", betonte er.

Wer­bung Wer­bung

Die Bahn hatte zuvor den Zugverkehr im Großraum Hannover aufgrund des Wintersturms "Elli", der mit geballten Schneeladungen übers Land zieht, eingestellt. Betroffen davon ist auch der Fernverkehr, vor allem Verbindungen von Hannover in Richtung Norden. Auch zwischen Berlin und NRW fahren derzeit keine Fernzüge. Es bringe nichts, Züge fahren zu lassen, die dann auf freier Strecke halten müssten, sagte der Bahnsprecher. Die Bahn könne Fahrgäste besser in den Bahnhöfen versorgen als draußen.

Die Bahn empfiehlt, Verbindungen vor Reiseantritt zu prüfen oder Reisen nach Möglichkeit zu verschieben. Die Bahn hat die Zugbindung bei Tickets bis einschließlich Samstag aufgehoben. Fahrkarten behalten auch in den Tagen danach ihre Gültigkeit und sind flexibel nutzbar./maa/DP/nas