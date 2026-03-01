DAX23.613 -1,5%Est505.770 -1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0600 -2,5%Nas22.697 ±0,0%Bitcoin59.828 -0,6%Euro1,1600 ±-0,0%Öl91,00 -0,4%Gold5.190 ±0,0%
Bahnstrecke Hamburg-Hannover ab 1. Mai stufenweise gesperrt

11.03.26 13:15 Uhr

HANNOVER/HAMBURG (dpa-AFX) - Die Modernisierung der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Hannover soll wie geplant zum 1. Mai beginnen. Allerdings werden die Streckenabschnitte wegen Verzögerungen bei der Sanierung der Strecke Hamburg-Berlin nun stufenweise gesperrt. Das kündigte die Deutsche Bahn an.

Demnach wird der Abschnitt Hannover-Celle wie vorgesehen am 1. Mai gesperrt. Auf dem Abschnitt Celle-Uelzen werden jedoch bis zum 14. Mai noch Güterzüge fahren und auf dem Abschnitt Uelzen-Lüneburg bis zum 13. Juni noch Güter- und Fernzüge. Erst vom 14. Juni an ist die ganze Strecke gesperrt.

So lang soll die Sperrung dauern

Die Dauer der Sperrung soll weiterhin zehn Wochen betragen. "Unsere aktuell führende Hypothese ist, dass wir am 10.7. die Maßnahmen abschließen", sagte Wolfgang Weinhold, Programmleiter Generalsanierung. Was bis dahin wegen des angepassten Sperrkonzepts nicht gemacht werden könne, solle in die nächste Generalsanierung im Jahr 2029 übernommen werden.

Hintergrund für die Anpassungen ist, dass die Sanierung der Bahnstrecke Hamburg-Berlin wegen winterbedingter Verzögerungen sechs Wochen länger dauert - bis zum 14. Juni statt 1. Mai. Ein Teil der Strecke Hamburg-Hannover wird daher weiter als Ausweichroute benötigt.

Die genauen Auswirkungen auf die Arbeiten in Niedersachsen stimmt die Deutsche Bahn nach eigenen Angaben noch mit den Baufirmen ab. Sobald die Prüfungen abgeschlossen sind, werde sie darüber informieren, so die Bahn./cwe/DP/nas