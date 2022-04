Ballard Power Aktie News: Ballard Power am Vormittag leichter

Die Aktie verlor um 09:22 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 1,0 Prozent auf 11,20 EUR. Die Abwärtsbewegung der Ballard Power-Aktie ging bis auf 11,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,32 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 1.315 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

Am 07.04.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,33 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Ballard Power-Aktie liegt somit 90,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 7,10 EUR fiel das Papier am 24.02.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ballard Power-Aktie mit einem Verlust von 36,61 Prozent wieder erreichen.

Am 02.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Ballard Power hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,19 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,06 CAD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ballard Power in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 23,33 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 35,95 Millionen CAD im Vergleich zu 46,88 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Mit der Vorlage der Q1 2022-Bilanz von Ballard Power rechnen Experten am 02.05.2022.

Analysten gehen davon aus, dass Ballard Power 2023 einen Verlust in Höhe von -0,519 CAD je Aktie ausweisen dürften.

