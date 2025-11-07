Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power fällt am Nachmittag tief
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Die Ballard Power-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 8,2 Prozent im Minus bei 3,26 USD.
Das Papier von Ballard Power gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 8,2 Prozent auf 3,26 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Ballard Power-Aktie bei 3,25 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 3,41 USD. Zuletzt wechselten 271.922 Ballard Power-Aktien den Besitzer.
Am 16.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,09 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Ballard Power-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 1,01 USD. Abschläge von 69,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenausschüttung für Ballard Power-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 CAD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CAD belaufen.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Ballard Power am 11.08.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,11 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,93 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 24,69 Mio. CAD – ein Plus von 22,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ballard Power 20,13 Mio. CAD erwirtschaftet hatte.
Ballard Power wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 10.11.2026.
In der Ballard Power-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,480 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
Nachrichten zu Ballard Power Inc.
Analysen zu Ballard Power Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.09.2017
|Ballard Power Buy
|H.C. Wainwright & Co.
|03.05.2017
|Ballard Power Outperform
|FBR & Co.
|21.01.2015
|Ballard Power Systems Buy
|MLV Capital
|04.11.2014
|Ballard Power Systems Buy
|ROTH Capital Partners, LLC
|14.01.2008
|Ballard Power Systems Downgrade
|Goldman Sachs Group Inc.
