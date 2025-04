Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power verteuert sich am Nachmittag

Kursverlauf

Die Aktie von Ballard Power gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Ballard Power zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,0 Prozent auf 1,04 USD.

Das Papier von Ballard Power konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,0 Prozent auf 1,04 USD. In der Spitze legte die Ballard Power-Aktie bis auf 1,06 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,03 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 207.630 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

Am 10.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 3,38 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Ballard Power-Aktie somit 69,19 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,01 USD am 08.04.2025. Der aktuelle Kurs der Ballard Power-Aktie ist somit 2,88 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 CAD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CAD je Ballard Power-Aktie.

Am 13.03.2025 hat Ballard Power in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,22 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,23 CAD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 45,43 Prozent auf 34,29 Mio. CAD. Im Vorjahresviertel hatte Ballard Power 62,84 Mio. CAD umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 06.05.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Ballard Power-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 13.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,566 CAD je Ballard Power-Aktie.

