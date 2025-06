Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Nachmittag gefragt

Aktienentwicklung

Die Aktie von Ballard Power gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Ballard Power legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,1 Prozent auf 1,34 USD.

Die Ballard Power-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 3,1 Prozent auf 1,34 USD. Bei 1,35 USD markierte die Ballard Power-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,32 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 157.733 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

Am 05.06.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3,02 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 125,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 1,01 USD. Abschläge von 24,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD. Im Vorjahr hatte Ballard Power 0,000 CAD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 06.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,19 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22,08 Mio. CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 19,49 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2025 erfolgen.

In der Ballard Power-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,496 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

