Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Nachmittag in Rot

Ballard Power im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Die Ballard Power-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 4,5 Prozent auf 1,18 USD.

Die Aktie notierte um 15:48 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 4,5 Prozent auf 1,18 USD. Das bisherige Tagestief markierte Ballard Power-Aktie bei 1,17 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,23 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Ballard Power-Aktien beläuft sich auf 202.887 Stück.

Am 10.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,38 USD an. Der aktuelle Kurs der Ballard Power-Aktie ist somit 187,23 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.03.2025 (1,09 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Ballard Power-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CAD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Ballard Power 0,000 CAD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Ballard Power am 05.11.2024. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,93 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Ballard Power ein EPS von -0,28 CAD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 45,58 Prozent auf 20,13 Mio. CAD. Im Vorjahresviertel hatte Ballard Power 36,99 Mio. CAD umgesetzt.

Die Ballard Power-Bilanz für Q4 2024 wird am 13.03.2025 erwartet.

2024 dürfte Ballard Power einen Verlust von -1,464 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ballard Power von vor 10 Jahren eingebracht

Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite zeigt sich letztendlich schwächer

Gewinne in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester