Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Ballard Power

So entwickelt sich Ballard Power

Die Aktie von Ballard Power gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 3,65 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 3,65 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Ballard Power-Aktie bisher bei 3,53 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 3,55 USD. Der Tagesumsatz der Ballard Power-Aktie belief sich zuletzt auf 255.476 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.10.2025 bei 4,09 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,05 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 1,01 USD. Mit einem Kursverlust von 72,33 Prozent würde die Ballard Power-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Ballard Power-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CAD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Ballard Power am 11.08.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,11 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,15 CAD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,74 Prozent auf 24,69 Mio. CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21,90 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Ballard Power am 13.11.2025 präsentieren. Am 10.11.2026 wird Ballard Power schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Ballard Power einen Verlust von -0,480 CAD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ballard Power-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ballard Power-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Analysten-Upgrade löst Aktienanstieg bei Plug Power aus - Ballard Power und NEL ziehen mit