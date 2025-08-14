Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Nachmittag schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Das Papier von Ballard Power gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,3 Prozent auf 1,94 USD abwärts.
Werte in diesem Artikel
Die Ballard Power-Aktie notierte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 3,3 Prozent auf 1,94 USD. Die Ballard Power-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1,91 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,01 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 197.755 Ballard Power-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 2,28 USD erreichte der Titel am 25.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Ballard Power-Aktie derzeit noch 17,83 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 1,01 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 47,80 Prozent könnte die Ballard Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Ballard Power-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CAD belaufen.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Ballard Power am 11.08.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,11 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,15 CAD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 24,69 Mio. CAD – ein Plus von 12,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ballard Power 21,90 Mio. CAD erwirtschaftet hatte.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Ballard Power am 11.11.2025 präsentieren.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,469 CAD je Ballard Power-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ballard Power-Investment von vor 5 Jahren verloren
Ballard Power-Aktie auf Zick-Zack-Kurs: Quartalsverlust eingegrenzt - Umsatzerwartungen verfehlt
Ausblick: Ballard Power stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Ausgewählte Hebelprodukte auf Ballard Power
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ballard Power
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Nachrichten zu Ballard Power Inc.
Analysen zu Ballard Power Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.09.2017
|Ballard Power Buy
|H.C. Wainwright & Co.
|03.05.2017
|Ballard Power Outperform
|FBR & Co.
|21.01.2015
|Ballard Power Systems Buy
|MLV Capital
|04.11.2014
|Ballard Power Systems Buy
|ROTH Capital Partners, LLC
|14.01.2008
|Ballard Power Systems Downgrade
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.09.2017
|Ballard Power Buy
|H.C. Wainwright & Co.
|03.05.2017
|Ballard Power Outperform
|FBR & Co.
|21.01.2015
|Ballard Power Systems Buy
|MLV Capital
|04.11.2014
|Ballard Power Systems Buy
|ROTH Capital Partners, LLC
|29.06.2006
|Ballard Power Kursziel 10 Euro
|Focus Money
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.11.2007
|Ballard Power Systems Ersteinschätzung
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.2006
|Ballard Power Systems hold
|Citigroup
|02.03.2006
|Ballard Power Ausbruchsversuch
|Focus Money
|24.02.2006
|Ballard Power Systems hold
|Citigroup
|21.10.2005
|Update Ballard Power Systems Inc.: Peer Perform
|Thomas Weisel Partners
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.01.2008
|Ballard Power Systems Downgrade
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.04.2006
|Ballard Power Systems Downgrade
|RBC Capital Markets
|25.04.2006
|Ballard Power Systems sell
|Citigroup
|25.04.2006
|Update Ballard Power Systems Inc.: Sell
|Smith Barney Citigroup
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ballard Power Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen