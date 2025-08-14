Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Nachmittag schwächer

Ballard Power im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Das Papier von Ballard Power gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,3 Prozent auf 1,94 USD abwärts.

Die Ballard Power-Aktie notierte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 3,3 Prozent auf 1,94 USD. Die Ballard Power-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1,91 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,01 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 197.755 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 2,28 USD erreichte der Titel am 25.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Ballard Power-Aktie derzeit noch 17,83 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 1,01 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 47,80 Prozent könnte die Ballard Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Ballard Power-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CAD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Ballard Power am 11.08.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,11 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,15 CAD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 24,69 Mio. CAD – ein Plus von 12,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ballard Power 21,90 Mio. CAD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Ballard Power am 11.11.2025 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,469 CAD je Ballard Power-Aktie.

