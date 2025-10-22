DAX24.158 -0,7%Est505.639 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,00 -3,2%Nas22.796 -0,7%Bitcoin93.422 -0,2%Euro1,1611 ±0,0%Öl62,85 +1,9%Gold4.039 -2,1%
Berichtssaison im Blick: DAX schließt im Mittwochhandel tiefer - Bilanzsaison kommt ins Rollen
Notierung im Blick

22.10.25 16:08 Uhr
Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Nachmittag mit Kursplus

Die Aktie von Ballard Power gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Ballard Power-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 3,34 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Ballard Power-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 3,34 USD nach oben. Die Ballard Power-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,41 USD an. Mit einem Wert von 3,16 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 519.458 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,09 USD. Dieser Kurs wurde am 16.10.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Ballard Power-Aktie somit 18,34 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (1,01 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Ballard Power-Aktie derzeit noch 69,76 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CAD. Im Vorjahr erhielten Ballard Power-Aktionäre 0,000 CAD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Ballard Power am 11.08.2025 vor. Ballard Power vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,11 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,15 CAD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Ballard Power mit einem Umsatz von insgesamt 24,69 Mio. CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,90 Mio. CAD erwirtschaftet worden waren, um 12,74 Prozent gesteigert.

Am 13.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Ballard Power veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 10.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Ballard Power.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,480 CAD je Aktie in den Ballard Power-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

