Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power verteidigt Stellung am Montagnachmittag

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Im NASDAQ-Handel kam die Ballard Power-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 1,88 USD.

Die Ballard Power-Aktie wies um 15:49 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 1,88 USD. Die Ballard Power-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1,90 USD. Der Kurs der Ballard Power-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1,87 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,88 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 37.550 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

Am 16.09.2023 markierte das Papier bei 4,34 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 130,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.08.2024 (1,78 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Ballard Power-Aktie 5,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD an Ballard Power-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CAD.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Ballard Power am 12.08.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,14 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,14 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21,90 Mio. CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,56 Mio. CAD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 05.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -0,681 CAD je Ballard Power-Aktie in den Büchern stehen.

