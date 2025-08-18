Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Nachmittag mit Kursplus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Zuletzt sprang die Ballard Power-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 2,00 USD zu.

Die Ballard Power-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 2,00 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Ballard Power-Aktie bei 2,02 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 2,01 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 38.499 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

Am 25.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 2,28 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ballard Power-Aktie 14,29 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 1,01 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 49,37 Prozent könnte die Ballard Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Ballard Power seine Aktionäre 2024 mit 0,000 CAD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD je Aktie ausschütten.

Ballard Power veröffentlichte am 11.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,11 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,15 CAD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ballard Power in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,74 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 24,69 Mio. CAD im Vergleich zu 21,90 Mio. CAD im Vorjahresquartal.

Ballard Power wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 vorlegen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,469 CAD je Aktie in den Ballard Power-Büchern.

