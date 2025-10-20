DAX24.288 +1,9%Est505.687 +1,4%MSCI World4.344 +1,1%Top 10 Crypto15,17 +6,2%Nas22.989 +1,4%Bitcoin95.493 +2,5%Euro1,1660 ±-0,0%Öl60,64 -1,1%Gold4.348 +2,3%
Ballard Power im Fokus
Kryptokurse am Montagnachmittag
Nach Kursrutsch durch Trump: So schlägt sich die Novo Nordisk-Aktie am Montag
Aktienkurs im Fokus

Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Montagnachmittag in Grün

20.10.25 16:08 Uhr
Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Montagnachmittag in Grün

Die Aktie von Ballard Power gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Ballard Power legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,1 Prozent auf 3,67 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ballard Power Inc.
3,12 EUR 0,00 EUR 0,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Ballard Power-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 3,67 USD. Die Ballard Power-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3,79 USD. Mit einem Wert von 3,72 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 179.175 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

Bei 4,09 USD markierte der Titel am 16.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,44 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Ballard Power-Aktie. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,01 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Ballard Power-Aktie ist somit 72,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD. Im Vorjahr hatte Ballard Power 0,000 CAD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Ballard Power ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,11 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,15 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,74 Prozent auf 24,69 Mio. CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21,90 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Ballard Power am 13.11.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Ballard Power rechnen Experten am 10.11.2026.

Analysten gehen davon aus, dass Ballard Power 2025 einen Verlust in Höhe von -0,480 CAD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

Nachrichten zu Ballard Power Inc.

Analysen zu Ballard Power Inc.

DatumRatingAnalyst
15.09.2017Ballard Power BuyH.C. Wainwright & Co.
03.05.2017Ballard Power OutperformFBR & Co.
21.01.2015Ballard Power Systems BuyMLV Capital
04.11.2014Ballard Power Systems BuyROTH Capital Partners, LLC
14.01.2008Ballard Power Systems DowngradeGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
15.09.2017Ballard Power BuyH.C. Wainwright & Co.
03.05.2017Ballard Power OutperformFBR & Co.
21.01.2015Ballard Power Systems BuyMLV Capital
04.11.2014Ballard Power Systems BuyROTH Capital Partners, LLC
29.06.2006Ballard Power Kursziel 10 EuroFocus Money
