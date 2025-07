Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Dienstagnachmittag im Aufwind

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Ballard Power zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 1,95 USD zu.

Die Ballard Power-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 1,95 USD. Die Ballard Power-Aktie zog in der Spitze bis auf 2,04 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 2,02 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Ballard Power-Aktien beläuft sich auf 139.301 Stück.

Am 01.08.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,37 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Ballard Power-Aktie derzeit noch 21,54 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,01 USD. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Derzeit notiert die Ballard Power-Aktie damit 93,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD. Im Vorjahr hatte Ballard Power 0,000 CAD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 06.05.2025 hat Ballard Power die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Ballard Power ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,19 CAD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,29 Prozent auf 22,08 Mio. CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19,49 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

Ballard Power wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 11.08.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Ballard Power rechnen Experten am 12.08.2026.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,474 CAD je Aktie in den Ballard Power-Büchern.

