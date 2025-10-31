DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -1,3%Nas23.632 +0,2%Bitcoin94.655 +1,2%Euro1,1527 -0,4%Öl65,03 +0,5%Gold3.984 -1,4%
Ballard Power im Fokus

Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Nachmittag im Aufwind

31.10.25 16:08 Uhr
Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Nachmittag im Aufwind

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Die Ballard Power-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 3,48 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ballard Power Inc.
3,00 EUR -0,01 EUR -0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr wies die Ballard Power-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 3,48 USD nach oben. Die Ballard Power-Aktie legte bis auf 3,54 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,41 USD. Der Tagesumsatz der Ballard Power-Aktie belief sich zuletzt auf 227.637 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.10.2025 bei 4,09 USD. Gewinne von 17,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,01 USD. Der derzeitige Kurs der Ballard Power-Aktie liegt somit 244,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Ballard Power-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CAD aus.

Ballard Power ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,11 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,15 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 21,90 Mio. CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 24,69 Mio. CAD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert. Schätzungsweise am 10.11.2026 dürfte Ballard Power die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,479 CAD je Aktie in den Ballard Power-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

