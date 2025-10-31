Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Nachmittag im Aufwind
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Die Ballard Power-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 3,48 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 15:53 Uhr wies die Ballard Power-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 3,48 USD nach oben. Die Ballard Power-Aktie legte bis auf 3,54 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,41 USD. Der Tagesumsatz der Ballard Power-Aktie belief sich zuletzt auf 227.637 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.10.2025 bei 4,09 USD. Gewinne von 17,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,01 USD. Der derzeitige Kurs der Ballard Power-Aktie liegt somit 244,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Ballard Power-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CAD aus.
Ballard Power ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,11 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,15 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 21,90 Mio. CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 24,69 Mio. CAD ausgewiesen.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert. Schätzungsweise am 10.11.2026 dürfte Ballard Power die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,479 CAD je Aktie in den Ballard Power-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ballard Power-Investment von vor 3 Jahren verloren
Erste Schätzungen: Ballard Power zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ballard Power-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Ausgewählte Hebelprodukte auf Ballard Power
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ballard Power
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Nachrichten zu Ballard Power Inc.
Analysen zu Ballard Power Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.09.2017
|Ballard Power Buy
|H.C. Wainwright & Co.
|03.05.2017
|Ballard Power Outperform
|FBR & Co.
|21.01.2015
|Ballard Power Systems Buy
|MLV Capital
|04.11.2014
|Ballard Power Systems Buy
|ROTH Capital Partners, LLC
|14.01.2008
|Ballard Power Systems Downgrade
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.09.2017
|Ballard Power Buy
|H.C. Wainwright & Co.
|03.05.2017
|Ballard Power Outperform
|FBR & Co.
|21.01.2015
|Ballard Power Systems Buy
|MLV Capital
|04.11.2014
|Ballard Power Systems Buy
|ROTH Capital Partners, LLC
|29.06.2006
|Ballard Power Kursziel 10 Euro
|Focus Money
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.11.2007
|Ballard Power Systems Ersteinschätzung
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.2006
|Ballard Power Systems hold
|Citigroup
|02.03.2006
|Ballard Power Ausbruchsversuch
|Focus Money
|24.02.2006
|Ballard Power Systems hold
|Citigroup
|21.10.2005
|Update Ballard Power Systems Inc.: Peer Perform
|Thomas Weisel Partners
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.01.2008
|Ballard Power Systems Downgrade
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.04.2006
|Ballard Power Systems Downgrade
|RBC Capital Markets
|25.04.2006
|Ballard Power Systems sell
|Citigroup
|25.04.2006
|Update Ballard Power Systems Inc.: Sell
|Smith Barney Citigroup
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ballard Power Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen