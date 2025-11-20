DAX24.906 +0,2%Est505.911 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,66 +0,7%Nas23.396 +0,7%Bitcoin80.070 -0,1%Euro1,1709 -0,1%Öl61,99 +0,4%Gold4.461 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Chevron 852552 ExxonMobil 852549 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 adidas A1EWWW Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nach neuem Rekord um Nulllinie -- DroneShield stärkt Führungsteam -- NVIDIA plant eigene Robotaxis für 2027 -- Novo Nordisk, D-Wave, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, TKMS, BMW, VW im Fokus
Top News
Dezember 2025: Experten empfehlen SAP-Aktie mehrheitlich zum Kauf Dezember 2025: Experten empfehlen SAP-Aktie mehrheitlich zum Kauf
NEU: finanzen.net MSCI World ETF - weltweite Chancen, minimale Kosten NEU: finanzen.net MSCI World ETF - weltweite Chancen, minimale Kosten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Banaszak: Auch Woidke Schuld an Brandenburger Regierungs-Aus

06.01.26 12:27 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Grünen-Chef Felix Banaszak sieht eine Schuld für den Bruch der brandenburgischen Landesregierung auch bei SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke. "Statt der versprochenen Stabilität hatte Brandenburg die chaotischste aller sechzehn Landesregierungen - und jetzt keine mehr. Dafür trägt auch Dietmar Woidke Verantwortung", sagte Banaszak der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Er hat im Landtagswahlkampf aktiv dafür gekämpft, dass die bisherige Kenia-Koalition keine Mehrheit mehr erreichen konnte." In der vorigen Landesregierung hatte Woidke in einer Koalition mit CDU und Grünen regiert.

Wer­bung

Dies solle den Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfern in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern eine Lehre sein, mahnte Banaszak. "Wer einen derart polarisierten Wahlkampf führt, gefährdet stabile demokratische Mehrheiten." Wer sich auf BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht verlasse, sei am Ende verlassen.

Die bundesweit einzige SPD/BSW-Koalition in Brandenburg ist nach mehr als einem Jahr am Streit im BSW zerbrochen.

"Das BSW ist keine verlässliche politische Kraft, sondern eine Ansammlung von Egoisten ohne gemeinsamen Kurs. Wer sich schon nach wenigen Monaten gegenseitig blockiert, der kann kein Land führen", erklärte Banaszak./hrz/DP/jha