Bank of America Aktie News: S&P 500 Aktie Bank of America tendiert am Nachmittag fester

Das Papier von Bank of America legte um 16:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,8 Prozent auf 29,03 USD. In der Spitze gewann die Bank of America-Aktie bis auf 30,08 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 29,90 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.471.486 Bank of America-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (44,63 USD) erklomm das Papier am 23.03.2022. Gewinne von 34,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 27,88 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.03.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bank of America-Aktie 4,14 Prozent sinken.

Am 13.01.2023 legte Bank of America die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,85 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,82 USD je Aktie in den Büchern standen. Bank of America hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 24.532,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 22.060,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 18.04.2023 terminiert. Bank of America dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 16.04.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Bank of America ein EPS in Höhe von 3,45 USD in den Büchern stehen haben wird.

