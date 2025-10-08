Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays reagiert am Mittwochvormittag positiv

Kursentwicklung

Die Aktie von Barclays gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Barclays legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 1,0 Prozent auf 3,82 GBP.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der London-Sitzung 1,0 Prozent auf 3,82 GBP zu. Den Tageshöchststand markierte die Barclays-Aktie bei 3,83 GBP. Bei 3,80 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via London 407.290 Barclays-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3,90 GBP) erklomm das Papier am 24.09.2025. 1,96 Prozent Plus fehlen der Barclays-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 2,24 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 41,49 Prozent würde die Barclays-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,080 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,091 GBP je Barclays-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 3,40 GBP an.

Barclays ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,12 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,08 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 7,19 Mrd. GBP – das entspricht einem Zuwachs von 13,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,32 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 22.10.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 28.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,419 GBP je Barclays-Aktie belaufen.

