Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays legt am Mittwochmittag zu
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Barclays. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 3,84 GBP zu.
Die Barclays-Aktie stieg im London-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 3,84 GBP. Die Barclays-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 3,85 GBP aus. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 3,80 GBP. Zuletzt wechselten 3.920.697 Barclays-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.09.2025 bei 3,90 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Barclays-Aktie derzeit noch 1,51 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (2,24 GBP). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,75 Prozent.
Zuletzt erhielten Barclays-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,080 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,091 GBP aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 3,40 GBP.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Barclays am 29.07.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,08 GBP je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 7,19 Mrd. GBP gegenüber 6,32 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Am 22.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Barclays dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2026 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Barclays im Jahr 2025 0,419 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Analysen zu Barclays plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.04.2025
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.12.2024
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|22.08.2024
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.2024
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.04.2024
|Barclays Buy
|UBS AG
