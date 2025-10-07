Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Blick auf Barclays-Kurs

Die Aktie von Barclays gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Barclays legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,1 Prozent auf 3,82 GBP.

Um 15:53 Uhr ging es für das Barclays-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 3,82 GBP. In der Spitze gewann die Barclays-Aktie bis auf 3,83 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,81 GBP. Bisher wurden heute 7.296.970 Barclays-Aktien gehandelt.

Bei 3,90 GBP markierte der Titel am 24.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Barclays-Aktie somit 2,15 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 2,24 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Barclays-Aktie derzeit noch 41,35 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,091 GBP. Im Vorjahr hatte Barclays 0,080 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Barclays-Aktie bei 3,40 GBP.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,08 GBP je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Barclays im vergangenen Quartal 7,19 Mrd. GBP verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Barclays 6,32 Mrd. GBP umsetzen können.

Die Barclays-Bilanz für Q3 2025 wird am 22.10.2025 erwartet. Barclays dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Barclays-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,419 GBP je Aktie.

