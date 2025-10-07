Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays gibt am Mittag nach

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Barclays gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 3,80 GBP.

Das Papier von Barclays gab in der London-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 3,80 GBP abwärts. In der Spitze fiel die Barclays-Aktie bis auf 3,78 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,81 GBP. Zuletzt wechselten 3.126.610 Barclays-Aktien den Besitzer.

Am 24.09.2025 markierte das Papier bei 3,90 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,24 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 41,08 Prozent könnte die Barclays-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Barclays seine Aktionäre 2024 mit 0,080 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,091 GBP je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 3,40 GBP aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Barclays am 29.07.2025. Das EPS wurde auf 0,12 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,08 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Barclays 7,19 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,32 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 22.10.2025 dürfte Barclays Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Am 28.10.2026 wird Barclays schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

In der Barclays-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,419 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

