Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays verzeichnet am Montagnachmittag Verluste
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Barclays. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 3,81 GBP.
Die Barclays-Aktie gab im London-Handel um 15:53 Uhr um 1,2 Prozent auf 3,81 GBP nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Barclays-Aktie bisher bei 3,79 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,85 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Barclays-Aktien beläuft sich auf 10.198.489 Stück.
Am 24.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3,90 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 2,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 05.10.2024 Kursverluste bis auf 2,19 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 42,50 Prozent würde die Barclays-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,091 GBP. Im Vorjahr erhielten Barclays-Aktionäre 0,080 GBP je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 3,40 GBP aus.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Barclays am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,08 GBP je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,19 Mrd. GBP vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,32 Mrd. GBP in den Büchern standen.
Am 22.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 28.10.2026.
Den erwarteten Gewinn je Barclays-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,420 GBP fest.
Analysen zu Barclays plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.04.2025
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.12.2024
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|22.08.2024
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.2024
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.04.2024
|Barclays Buy
|UBS AG
