Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays tendiert am Montagmittag schwächer

Kursentwicklung

Die Aktie von Barclays gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 3,79 GBP.

Die Barclays-Aktie stand in der London-Sitzung um 11:49 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 3,79 GBP. Bei 3,79 GBP markierte die Barclays-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,85 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Barclays-Aktien beläuft sich auf 5.976.689 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,90 GBP. Dieser Kurs wurde am 24.09.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,78 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.10.2024 (2,19 GBP). Derzeit notiert die Barclays-Aktie damit 73,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,080 GBP an Barclays-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,091 GBP. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 3,40 GBP an.

Am 29.07.2025 legte Barclays die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Barclays 0,08 GBP je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Barclays mit einem Umsatz von insgesamt 7,19 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,32 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 13,65 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 28.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,420 GBP je Barclays-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Barclays-Aktie

