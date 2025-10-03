Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays zeigt sich am Freitagmittag fester

So bewegt sich Barclays

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Barclays. Das Papier von Barclays legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 1,7 Prozent auf 3,87 GBP.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der London-Sitzung 1,7 Prozent auf 3,87 GBP zu. Die Barclays-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 3,87 GBP aus. Bei 3,85 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 3.558.166 Barclays-Aktien.

Am 24.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,90 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Barclays-Aktie ist somit 0,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,16 GBP am 04.10.2024. Mit einem Kursverlust von 44,08 Prozent würde die Barclays-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,091 GBP. Im Vorjahr hatte Barclays 0,080 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 3,40 GBP je Barclays-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Barclays am 29.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,12 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,08 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Barclays hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,19 Mrd. GBP abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,32 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Barclays wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 28.10.2026 dürfte Barclays die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Barclays im Jahr 2025 0,420 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

