Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays gewinnt am Donnerstagvormittag

Die Aktie von Barclays gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Barclays-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 3,83 GBP.

Um 09:07 Uhr stieg die Barclays-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 3,83 GBP. Die Barclays-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 3,84 GBP aus. Bei 3,81 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wechselten 488.009 Barclays-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.09.2025 bei 3,90 GBP. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Barclays-Aktie somit 1,87 Prozent niedriger. Bei 2,16 GBP erreichte der Anteilsschein am 04.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 43,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Barclays-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,080 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,091 GBP ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 3,40 GBP für die Barclays-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Barclays am 29.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,08 GBP je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 7,19 Mrd. GBP in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,32 Mrd. GBP umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Barclays am 22.10.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Barclays-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 28.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Barclays ein EPS in Höhe von 0,420 GBP in den Büchern stehen haben wird.

